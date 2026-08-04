Gjini takohet me kryetarët e degëve: Diskutuam për planin operativ, me qëllim të forcimit të Aleancës dhe vizionit tonë për shtetin
Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka njoftuar se është mbajtur takimi i parë i Këshillit të Kryetarëve të Degëve të partisë, ku është diskutuar për organizimin dhe planin e veprimit në terren. Sipas Gjinit, në takim është shqyrtuar plani operativ i punës, si dhe zhvillimi dhe strukturimi i degëve në të gjitha komunat, me synimin…
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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka njoftuar se është mbajtur takimi i parë i Këshillit të Kryetarëve të Degëve të partisë, ku është diskutuar për organizimin dhe planin e veprimit në terren.
Sipas Gjinit, në takim është shqyrtuar plani operativ i punës, si dhe zhvillimi dhe strukturimi i degëve në të gjitha komunat, me synimin për forcimin e Aleancës dhe realizimin e vizionit të saj për shtetin.
Ai theksoi se degët dhe udhëheqësitë lokale janë të motivuara për të çuar përpara politikat e Aleancës dhe për të zgjeruar strukturën organizative të partisë në gjithë vendin.
Postimi i plotë:
Sot mbajtëm takimin e parë të Këshillit të Kryetarëve të Degëve të Aleancës.
Diskutuam për planin operativ të punës në terren, zhvillimin dhe strukturimin e degëve në të gjitha komunat, me qëllim të forcimit të Aleancës dhe vizionit tonë për shtetin.
Degët tona dhe udhëheqësitë e degëve janë të motivuar për ta shtyrë përpara politikat e Aleancës dhe zgjerimin e strukturës./lajmi.net/