Gjashtë këshilla sesi të jeni produktivë në vendet e punës

Vera është stina të cilën shumica prej nesh e presim me padurim me muaj të tërë që të vijë. Ditët e gjata, pushimet në bregdet, dielli i ngrohtë e liria e veshjeve të lehta i bëjnë njerëzit të duken më të lumtur dhe më energjikë. Por a ndodhë e njëjta edhe me produktivitetin në vendet e punës? Në këtë kohë të vitit puna nganjëherë duket si gjëja e fundit që kanë në mendje punonjësit. Por, me një përgatitje të vogël do të arrijmë të krijojmë një baraspeshim të punës që e bëjmë gjatë stinëve të tjera të vitit.