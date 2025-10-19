FFK-ja uron Agim Ademin për ditëlindje: Të dëshirojmë të mira pa fund
Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi sot feston ditëlindjen. Ai ka mbushur plot 64 vjet jetë. Një urim të veçantë ia kushtoi FFK-ja, e cila shkroi shkurt: “Urime ditëlindjen President! Të dëshirojmë të mira pa fund!”.
19/10/2025 08:44
