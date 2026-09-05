Faton Peci largohet nga drejtimi i Guxo-s në Mitrovicë, ky është kryetari i ri i degës
Faton Peci nuk do të jetë më kryetar i degës së Guxo-s në Mitrovicë. Lajmin e ka bërë të ditur vet Peci, duke njoftuar edhe vendimin për kryetarin e ri të degës. Nga tani e tutje, degën e Guxo-s në Mitrovicë do ta udhëheqë Enis Osmani. Këtij të fundit, Peci i ka uruar suksese në…
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Faton Peci nuk do të jetë më kryetar i degës së Guxo-s në Mitrovicë.
Lajmin e ka bërë të ditur vet Peci, duke njoftuar edhe vendimin për kryetarin e ri të degës.
Nga tani e tutje, degën e Guxo-s në Mitrovicë do ta udhëheqë Enis Osmani.
Këtij të fundit, Peci i ka uruar suksese në konsolidimin e partisë.
Ky është mesazhi i plotë i tij:
Falënderim për strukturën e GUXO-s në Mitrovicë
Për 4 vite, përveç bashkëkryetar, drejtova edhe degën e GUXO-s në Mitrovicë.
Nga zemra, faleminderit për punën, përkushtimin e angazhimin e përbashkët.
GUXO, në zgjedhjet e fundit, në garën për asamble, doli e 3-ta.
Partneriteti i shëndoshë me Albin Kurtin dhe VV-në ishte vendimtar për ndryshimin e qeverisjes në Mitrovicë, ku edhe GUXO ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Bashkë do të vazhdojmë.
Kryetarit të ri të degës së GUXO-s në Mitrovicë, Enis Osmani, dhe ekipit të tij i uroj sukses në konsolidimin e mëtejshëm të partisë.