Emocionuese: Homazh mes brezave pranë varrit të gjeneralit Ilir Konushevci

09/05/2026 14:14

Në përkujtim të 28 vjetorit të vrasjes së Ilir Konushevcit, sot është publikuar një fotografi pranë varrit të tij nga Fahri Fazliu i ri, familjar i heronjve Bahri dhe Fahri Fazliu, së bashku me Ilir Konushevcin e ri, nipin e gjeneralit Ilir Konushevcit.

Në këtë moment përkujtimor nga brezat e rinj të familjeve heroike u nderua figura e Konushevcit, njërit ndër themeluesit e UÇK-së në Llap dhe mbështetësit e rëndësishëm të logjistikës së saj.

Ilir Konushevci mbetet një emër i lidhur ngushtë me historinë e luftës çlirimtare dhe sakrificën për lirinë e Kosovës.

