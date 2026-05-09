Emocionuese: Homazh mes brezave pranë varrit të gjeneralit Ilir Konushevci
Në përkujtim të 28 vjetorit të vrasjes së Ilir Konushevcit, sot është publikuar një fotografi pranë varrit të tij nga Fahri Fazliu i ri, familjar i heronjve Bahri dhe Fahri Fazliu, së bashku me Ilir Konushevcin e ri, nipin e gjeneralit Ilir Konushevcit.
Në këtë moment përkujtimor nga brezat e rinj të familjeve heroike u nderua figura e Konushevcit, njërit ndër themeluesit e UÇK-së në Llap dhe mbështetësit e rëndësishëm të logjistikës së saj.
Ilir Konushevci mbetet një emër i lidhur ngushtë me historinë e luftës çlirimtare dhe sakrificën për lirinë e Kosovës.