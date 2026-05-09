Kurti: Pas zgjedhjeve, do të kërkojmë sërish bashkëpunim për një president jopratiak

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka paralajmëruar se pas zgjedhjeve partia e tij do të kërkojë sërish bashkëpunim politik për zgjedhjen e një presidenti jopartiak. Kurti ka thënë se synimi i Vetëvendosjes është që kreu i shtetit të jetë figurë jashtë skenës aktuale politike, me integritet, kompetencë dhe vlera profesionale e kombëtare.…

Lajme

09/05/2026 15:01

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka paralajmëruar se pas zgjedhjeve partia e tij do të kërkojë sërish bashkëpunim politik për zgjedhjen e një presidenti jopartiak.

Kurti ka thënë se synimi i Vetëvendosjes është që kreu i shtetit të jetë figurë jashtë skenës aktuale politike, me integritet, kompetencë dhe vlera profesionale e kombëtare.

“Pas zgjedhjeve sërish do të kërkojmë bashkëpunim për një president jopartiak, jashtë skenës aktuale politike, me integritet e kompetencë”, u shpreh Kurti gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm.

Ai theksoi se kjo qasje, sipas tij, tregon hapje dhe karakter demokratik të subjektit që drejton.

Kurti po ashtu akuzoi kundërshtarët politikë për tentime të deformimit të së vërtetës në opinion publik, duke thënë se qytetarët janë të vetëdijshëm për realitetin politik.

“Është e kotë të përpiqen ta mbulojnë të vërtetën me sajesa në mediat e tyre private”, shtoi ai.

Artikuj të ngjashëm

May 9, 2026

Pranë varrit të Ilir Konushevcit dhe Hazir Malajt, Hoxhaj: Liria ka...

May 9, 2026

Emocionuese: Homazh mes brezave pranë varrit të gjeneralit Ilir Konushevci

May 9, 2026

Abdixhiku pyetet për mungesën e Hykmete Bajramit e Avdullah Hotit: Ata...

May 8, 2026

Pentagoni paralajmëron publikimin e dosjeve për UFO-t dhe jetën jashtëtokësore...

May 7, 2026

Trump i jep afat BE-së deri më 4 korrik për marrëveshjen tregtare

May 7, 2026

Ndryshimet në rekrutimin ushtarak, studentët gjermanë dalin sërish në rrugë: Merz...

Lajme të fundit

Pranë varrit të Ilir Konushevcit dhe Hazir Malajt,...

Kriset shoqëria e Gimbos dhe Selin me Mateon

Emocionuese: Homazh mes brezave pranë varrit të gjeneralit Ilir Konushevci

Abdixhiku pyetet për mungesën e Hykmete Bajramit e...