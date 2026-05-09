Pranë varrit të Ilir Konushevcit dhe Hazir Malajt, Hoxhaj: Liria ka pasur çmim të madh

09/05/2026 14:49

Anëtari i Kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj ka bërë homazhe pranë varrit të Heroit të Kombit, Ilir Konushevci dhe Dr. Hazir Malaj, ku së bashku me familjarët e tyre ka nderuar sakrificën dhe kontributin e tyre për lirinë e Kosovës.

Përmes një postimi në Facebook, Hoxhaj ka theksuar se vepra dhe emri i tyre mbeten amanet për brezat që të mos harrohet kurrë çmimi i lirisë.

“Pranë varrit të Heroit të Kombit Ilir Konushevci dhe Dr. Hazir Malaj, bashkë me familjarët e tyre, kujtuam me dhimbje e krenari sakrificën e njerëzve që ia hapën rrugën lirisë së Kosovës. 28 vite më pas, emri dhe vepra e Ilirit dhe Hazirit mbeten amanet për të mos harruar kurrë çmimin e lirisë. Lavdi të përjetshme!”, ka shkruar ai.

Homazhet u zhvilluan në përvjetorin e rënies së Ilir Konushevcit dhe Hazir Malajt, të cilët konsiderohen ndër figurat simbol të rezistencës dhe luftës çlirimtare të Kosovës.

