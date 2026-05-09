Abdixhiku pyetet për mungesën e Hykmete Bajramit e Avdullah Hotit: Ata janë pjesë e listës së LDK-së

Kreu i LDK-së, Lumi Abdixhiku, në fjalën e tij për mediat pas mbledhjes së KP të LDK-së është pyetur edhe për mungesën e Avdullah Hotit dhe Hykmete Bajramit. Abdixhiku ka thënë se ata janë pjesë e LDK'së dhe do të jenë pjesë e listës zgjedhore.

09/05/2026 14:11

Kreu i LDK-së, Lumi Abdixhiku, në fjalën e tij për mediat pas mbledhjes së KP të LDK-së është pyetur edhe për mungesën e Avdullah Hotit dhe Hykmete Bajramit.

Abdixhiku ka thënë se ata janë pjesë e LDK’së dhe do të jenë pjesë e listës zgjedhore.

“Ata janë pjesë e listës garuese. Jo në gjitha takimet mund të marrin pjesë të gjithë njerëzit e LDK-së”, ka thënë Abdixhiku.

I pyetur nëse kjo nënkupton se ata janë kundër bashkimit me Osmanin, Abdixhiku ka thënë se s’mund të jesh kundër me dikë kur je bashkë.

