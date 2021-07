Elaine Thompson-Herah vendos rekord të ri olimpik në 100 metra vrapim

Është zhvilluar sot finalja në vrapim 100 metra në konkurrencën e femrave ku u vendos rekord i ri olimpike, shkruan lajmi.net.

Medaljen e Arit e fitoi Elain Thompson-Herah që e mbylli garën për 10.61 sekonda duke thyer rekordin e Florence Griffith-Joyner që kishte vrapuar 100 metra për 10.62 sekonda në Lojërat Olimpike të vitit 1988.

Kjo garë u dominua nga atletet xhamajkane pasi vendin e dytë e zuri Shelly-Ann Fraser Pryce që e mbylli garën për 10.74 sekonda.

Ndërsa medaljen e bronztë e morri Shericka Jackson me kohën 10.76 sekonda. /Lajmi.net/

Elaine Thompson-Herah set a new Olympic record as she won gold in the women’s 100m. Jamaica swept the podium, also taking second and third.https://t.co/pBjeYy2yLr pic.twitter.com/24d5pxcjsE

— CNN Breaking News (@cnnbrk) July 31, 2021