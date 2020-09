Edicioni i iPhone 12 Pro Space Odyssey me një çmim prej afro 6 mijë eurosh

Por marka luksoze ruse Caviar nuk ishte e kënaqur me thjesht ofrimin iPhone 12 Pro Musk Be On Mars që kushton 5 mijë dollarë, ajo tashmë do të lëshojë edhe edicionin e iPhone 12 Pro Space Odyseey me një çmim prej 6,600 dollarë, shkruan T3.

Ky iPhone i veçantë është më i kushtueshmi nga tre modelet që bien në koleksionin Space Odyssey. Edicioni Moon është më i lirë, dhe vjen me një vlerë prej 5830 dollarësh, edicioni Mars me një çmim prej 6110 dollarësh, kurse edicioni Mercury skyrockets me një çmim prej 6,600 dollarësh, transmeton Telegrafi.

Secili dyshohet se përmban rrugën e një meteori që është rrotulluar afër Tokës, me një panel titani nga mbrapa.

Nëse doni të bëheni të shpenzoni edhe më shumë, Caviar gjithashtu ofron koleksionin iPhone 12 Pro Max Space Odyssey, që do të thotë opsioni më i shtrenjtë – 512 GB iPhone 12 Pro Max – është 7,750 dollarë.