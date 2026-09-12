Edi Rama për Gjykatën Speciale: Farsa është në ditët e fundit, Hashim Thaçi do të triumfojë me forcën e së vërtetës

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka shkruar sot për Gjykatën Speciale, në ditën kur do të mbahet “Marshi i Lirisë” në Prishtinë. Rama ka thënë se farsa e gjykimit në Hagë është në ditët e fundit dhe se mund të pritet gjithçka nga autorët e saj. Kreu i qeverisë shqiptare megjithatë thotë se asksush s’do…

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12/09/2026 10:44

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka shkruar sot për Gjykatën Speciale, në ditën kur do të mbahet “Marshi i Lirisë” në Prishtinë.

Rama ka thënë se farsa e gjykimit në Hagë është në ditët e fundit dhe se mund të pritet gjithçka nga autorët e saj.

Kreu i qeverisë shqiptare megjithatë thotë se asksush s’do të mund t’ua marrë lirinë, duke cituar Hashim Thaçin.

“Farsa është në ditët e fundit dhe gjithçka pret njeriu nga autorët e saj, por siç e ka thënë vetë Hashimi, lirinë nuk ia merr dot askush, askund, e ashtu siç Kosova triumfoi duke besuar te liria edhe kur s’kishte askënd e asgjë përpos etjes së vet për liri, ashtu do të triumfojë edhe Hashim Thaçi me forcën e të vërtetës së tij, të cilën vitet e burgut veç e kanë bërë më të madhe bashkë me mbështetjen e krejt shqiptarisë”, ka shkruar Rama.

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