Tasholli: Hajdeni krejt në “Marshin për Liri”, Prishtina ju pret
Përfaqësuesi i platformës qytetare “Liria ka Emër”, Ismail Tasholli u ka bërë thirrje qytetarëve t’i bashkohen “Marshit për Liri”, që do të mbahet sot në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, të cilët po mbahen në Hagë. Tasholli ka ftuar të gjithë të jenë në…
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Përfaqësuesi i platformës qytetare “Liria ka Emër”, Ismail Tasholli u ka bërë thirrje qytetarëve t’i bashkohen “Marshit për Liri”, që do të mbahet sot në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, të cilët po mbahen në Hagë.
Tasholli ka ftuar të gjithë të jenë në shesh në orën 14:00.
“Prishtina po ju pret, hajdeni krejt!”, është shprehur Tasholli.