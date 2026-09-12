​Lady Gaga sjell në jetë fëmijën e saj të parë

Ylli i muzikës pop, Lady Gaga, ka sjellë në jetë fëmijën e saj të parë. Kjo raportohet nga mediat amerikane, në veçanti nga faqja e internetit ‘Page Six’. Këngëtarja 40-vjeçare, emri i vërtetë i së cilës është Stefani Germanotta, filloi të dilte me Michael Polansky në vitin 2020 dhe u fejua me sipërmarrësin në vitin…

ShowBiz

12/09/2026 10:30

Ylli i muzikës pop, Lady Gaga, ka sjellë në jetë fëmijën e saj të parë.

Kjo raportohet nga mediat amerikane, në veçanti nga faqja e internetit ‘Page Six’.

Këngëtarja 40-vjeçare, emri i vërtetë i së cilës është Stefani Germanotta, filloi të dilte me Michael Polansky në vitin 2020 dhe u fejua me sipërmarrësin në vitin 2024, shkruan ANSA.

Fotot e para të çiftit me foshnjën e tyre të porsalindur mund të shihen në faqen kryesore të faqes së internetit Page Six.

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