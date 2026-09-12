Lady Gaga sjell në jetë fëmijën e saj të parë
Ylli i muzikës pop, Lady Gaga, ka sjellë në jetë fëmijën e saj të parë. Kjo raportohet nga mediat amerikane, në veçanti nga faqja e internetit ‘Page Six’. Këngëtarja 40-vjeçare, emri i vërtetë i së cilës është Stefani Germanotta, filloi të dilte me Michael Polansky në vitin 2020 dhe u fejua me sipërmarrësin në vitin…
ShowBiz
Ylli i muzikës pop, Lady Gaga, ka sjellë në jetë fëmijën e saj të parë.
Kjo raportohet nga mediat amerikane, në veçanti nga faqja e internetit ‘Page Six’.
Këngëtarja 40-vjeçare, emri i vërtetë i së cilës është Stefani Germanotta, filloi të dilte me Michael Polansky në vitin 2020 dhe u fejua me sipërmarrësin në vitin 2024, shkruan ANSA.
Fotot e para të çiftit me foshnjën e tyre të porsalindur mund të shihen në faqen kryesore të faqes së internetit Page Six.