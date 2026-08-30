Edhe policia gjermane në kërkim të autorit të krimit në Zvicër
Siç është raportur tashmë, mbrëmë në zonën ku mbahej një aktivitet muzikor në Schachen të Aaraut ka pasur të shtëna armësh. Një person ka vdekur dhe pesë të tjerë janë të plagosur, disa me plagë të rënda, transmeton albinfo.ch. Sipas policisë kantonale të Aargaut, viktima ndjerë është një grua 22-vjeçare. Ajo nuk ka vdekur vendngjarje.…
Bota
Siç është raportur tashmë, mbrëmë në zonën ku mbahej një aktivitet muzikor në Schachen të Aaraut ka pasur të shtëna armësh. Një person ka vdekur dhe pesë të tjerë janë të plagosur, disa me plagë të rënda, transmeton albinfo.ch.
Sipas policisë kantonale të Aargaut, viktima ndjerë është një grua 22-vjeçare. Ajo nuk ka vdekur vendngjarje. Katër burra dhe një grua, të moshave midis 24 dhe 27 vjeç, pësuan lëndime nga të lehta deri në serioze. Ata janë aktualisht në spital. Të gjitha viktimat banojnë në Zvicër.
Policia është ende në kërkim për autorin ose autorët e krimit. Tani merret vesh se në kërkim është inkudruar edhe policia e Gjermanisë.