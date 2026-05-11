Rikthimi i Limajt në PDK? Totaj: Nuk është çështje personale, por partiake
Zgjedhjet e jashtëzakonshme po afrohen, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka nisur mbledhjen, ku pritet të ngritet si çështje edhe mundësia e rikthimit të Fatmir Limajt në këtë subjekt politik.
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj në hyrje të selisë është pyetur për ketë çështje, ndërsa është përgjigjur se rikthimi i Limajt nuk është çështje personale por është çështje partiake.
Kthimi i “Çelikut” po konsiderohet ndër çështjet kryesore politike brenda PDK-së.
Situata është nxitur pas një letre që Fatmir Limaj i ka dërguar kryetarit të kësaj partie, Bedri Hamza, të premten, ku ai ka kërkuar që partia e vet të përfshihet në listën e kandidatëve për deputetë.
Kthimin e tij në këtë parti e kanë kërkuar edhe disa figura të njohura të këtij subjekti.