Sokol Bashota: Kryesia e PDK-së do të vendosë për përfshirjen e Fatmir Limaj në listë

Kanë filluar të mblidhen anëtarët e Parisë Demokratike të Kosovës, në mbledhjen e cila parashihet të nis në ora 16:00. Anëtari i kryesisë së PDK-së, Sokol Bashota zgjodhi të jetë fjalëpak kur u pyet në lidhje me mundësinë e kthimit të Fatmir Limajt në parti. Ai tha se do të diskutohet në kryesi, nëse e…

Lajme

11/05/2026 15:42

Kanë filluar të mblidhen anëtarët e Parisë Demokratike të Kosovës, në mbledhjen e cila parashihet të nis në ora 16:00.

Anëtari i kryesisë së PDK-së, Sokol Bashota zgjodhi të jetë fjalëpak kur u pyet në lidhje me mundësinë e kthimit të Fatmir Limajt në parti.

Ai tha se do të diskutohet në kryesi, nëse e propozon këtë gjë kryetari i partisë, Bedri Hamza.

Bashota nuk u përgjigj nëse ka ndonjë qëndrim personal mbi këtë situatë.

“Tash e shohim se çka thotë kryetari i partisë, letrën që na ka shkruar, do të diskutojmë në kryesi”, tha Bashota shkurt para mediave./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 11, 2026

Përfshihet nga zjarri një banesë në Prishtinë

May 11, 2026

Edhe AAK-ja mbledh Këshillin e Përgjithshëm, diskutohen listat e kandidatëve për...

May 11, 2026

Punë të reja “shtetërore” për kompanitë e Zvonko Vesellinoviqit në Serbi...

May 11, 2026

Franca konfirmon rast të ri me hantavirus te një grua e...

May 10, 2026

Të burgosurit polakë e moldavë u liruan nga paraburgimet bjelloruse dhe...

May 10, 2026

Erdogan: Kundërshtojmë përhapjen e konfliktit SHBA-Iran

Lajme të fundit

Përfshihet nga zjarri një banesë në Prishtinë

Edhe AAK-ja mbledh Këshillin e Përgjithshëm, diskutohen listat...

Punë të reja “shtetërore” për kompanitë e Zvonko...

“Nuk po e mban veten pas lindjes”, Vesa iu kundërpërgjigjet komentuesve