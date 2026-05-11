Përfshihet nga zjarri një banesë në Prishtinë

Një banesë është përfshirë nga zjarri pasditen e sotme në kryeqytet, afër shkollës “Meto Bajraktari”. Lajmin e ka konfirmuar zëvendëskomandanti i Brigadës së Zjarrfikësve, Abdusamed Shkodra. Shkodra ka bërë të ditur se fatmirësisht nuk ka të lënduar dhe se ekipet e zjarrfikësve kanë arritur ta shuajnë zjarrin. “Rreth orës 13:16 ekipet e zjarrfikësve kanë pranuar…

Lajme

11/05/2026 15:37

Një banesë është përfshirë nga zjarri pasditen e sotme në kryeqytet, afër shkollës “Meto Bajraktari”.

Lajmin e ka konfirmuar zëvendëskomandanti i Brigadës së Zjarrfikësve, Abdusamed Shkodra.

Shkodra ka bërë të ditur se fatmirësisht nuk ka të lënduar dhe se ekipet e zjarrfikësve kanë arritur ta shuajnë zjarrin.

“Rreth orës 13:16 ekipet e zjarrfikësve kanë pranuar informatën për një zjarr në afërsi të shkollës “Meto Bajraktari”. Ekipet menjëherë kanë shkuar në vendin e ngjarjes ku është parë që zjarri kishte shpërthyer në një kuzhinë të një banese në katin e 6”, tha Shkodra.

Ai shtoi se ekipet kanë bërë normalizimin e zjarrit fillimisht dhe më pas është shuar në tërësi.

Artikuj të ngjashëm

May 11, 2026

Sokol Bashota: Kryesia e PDK-së do të vendosë për përfshirjen e...

May 11, 2026

Edhe AAK-ja mbledh Këshillin e Përgjithshëm, diskutohen listat e kandidatëve për...

May 11, 2026

Punë të reja “shtetërore” për kompanitë e Zvonko Vesellinoviqit në Serbi...

May 11, 2026

Franca konfirmon rast të ri me hantavirus te një grua e...

May 10, 2026

Të burgosurit polakë e moldavë u liruan nga paraburgimet bjelloruse dhe...

May 10, 2026

Erdogan: Kundërshtojmë përhapjen e konfliktit SHBA-Iran

Lajme të fundit

Sokol Bashota: Kryesia e PDK-së do të vendosë...

Edhe AAK-ja mbledh Këshillin e Përgjithshëm, diskutohen listat...

Punë të reja “shtetërore” për kompanitë e Zvonko...

“Nuk po e mban veten pas lindjes”, Vesa iu kundërpërgjigjet komentuesve