E paska tepruar me ushqim, Casemiro shfaqet në stërvitjen e Manchester Unitedit me fizik jo të mirë

Brazilianit iu dhanë ditë shtesë pushimi nga trajneri Erik ten Hag për shkak të angazhimeve të tij me kombëtaren e Brazilit muajin e kaluar. Më pas ai shkoi në SHBA ku i kaloi pushimet në shoqërinë e familjes dhe miqve, por duke u nisur nga pamja fizike, ai pushim e ndryshoi për keq, shkruan Lajmi.net

Casemiro u shfaq në stërvitjen e “Djajve të Kuq” me një rritje të dukshme në peshë, gjë që e bëri atë objekt talljeje nga tifozët në rrjetet sociale. Mesfushori me tipare mbrojtëse mbërriti në Old Trafford në verën e vitit të kaluar dhe mund të thuhet me siguri se ai është një nga blerjet më të mira të Unitedit në vitet e fundit./Lajmi.net/

