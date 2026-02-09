Dosjet Epstein – Jep dorëheqje edhe një zyrtar në qeverinë e Starmerit
Shefi i komunikimit i zyrës së kryeministrit britanik, Keir Starmer, Tim Allan, ka dhënë të hënën dorëheqjen nga posti i tij.
“Kam vendosur të jap dorëheqjen për të lejuar ndërtimin e një ekipi të ri…. I uroj kryeministrit dhe ekipit të tij çdo sukses”, ka thënë ai në njoftimin e dorëheqjes.
Vendimi i tij vjen një ditë pasi dorëheqjen e tij e dha edhe shefi i stafit të Starmerit, Morgan McSweeney.
Dorëheqjet vijnë pas publikimit të miliona dosjeve në lidhje me të dënuarin për abuzim seksual, Jeffrey Epstein, e të cilat kanë zbuluar se ish-ambasadori britanik në Washington, Peter Mandelson, kishte lidhje me financierin e ndjerë amerikan.
Në arsyetimin e dorëheqjes së tij të dielën, McSweeney ka thënë se vendimi i Starmerit për të emëruar Peter Mandelsonin ambasador në SHBA në vitin 2024 ishte gabim.
Starmer po përballet me atë që gjerësisht shihet si kriza më e madhe e 18 muajve të tij në pushtet, për shkak të vendimit për ta bërë Peter Mandelsonin ambasador të Britanisë në Uashington në vitin 2024, ndërsa një numër i vogël deputetësh nga radhët e tij po vënë hapur në pikëpyetje gjykimin dhe të ardhmen e tij.