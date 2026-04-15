Meloni dhe Zelensky takohen në Romë, kryeministrja italiane: Mbështetja për Ukrainën është thelbësore për sigurinë e Evropës
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni u takua sot në Romë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni u takua sot në Romë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
“E konsiderojmë mbështetjen ndaj Ukrainës si strategjike, pasi në lojë është edhe siguria e Evropës. Italia synon të kontribuojë për të arritur zgjidhje të pranueshme nga të gjithë, të cilat mund të mbrojnë sovranitetin e Kievit”, deklaroi kryeministrja italiane pas përfundimit të takimit.
“Në kuadër të vendeve të G7 do të vazhdojmë të promovojmë masa presioni ekonomik ndaj Rusisë dhe do të punojmë për të garantuar mbështetjen financiare për Ukrainën, siç është vendosur nga Këshilli Evropian”, shtoi ajo.
Meloni theksoi gjithashtu se vendi i saj shpreson që të nisë procesi i anëtarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe se Italia synon të zhvillojë prodhim të përbashkët dronësh me Kievin, “një sektor në të cilin Ukraina ka siguruar një rol kyç”.
Presidenti ukrainas dhe kryeministrja italiane iu referuan edhe luftës në Iran. “Ne vazhdojmë të besojmë në armëpushim dhe shpresojmë që procesi i paqes të mund të rifillojë, edhe pse situata mbetet e vështirë”, deklaroi kreu i qeverisë italiane. “Dua të kujtoj solidaritetin që dy vendet tona kanë treguar, veçanërisht ndaj shteteve të Gjirit”, shtoi Meloni.
Nga ana e tij, Volodymyr Zelenskyy theksoi se vendi i tij bashkëpunon me Italinë për të garantuar sigurinë dhe falënderoi kryeministren italiane “për përpjekjet personale që po bën për mbrojtjen e interesave evropiane”.
“Diskutuam për situatën në Lindjen e Mesme dhe në Gjirin Persik. Është e rëndësishme që, pas këtij konflikti, të rritet siguria – është një çështje që prek të gjithë botën. Kostoja e jetesës po rritet për të gjithë, ndërsa rreziqet në fushën e energjisë po shtohen. Na duhet një sistem mbrojtjeje efektiv dhe synimi ynë është të bashkojmë kapacitetet tona me ato të partnerëve. Ka interes nga ana e Italisë dhe po punojmë për të rritur bashkëpunimin mes kompanive të sektorit të mbrojtjes”, u shpreh, ndër të tjera, presidenti ukrainas.