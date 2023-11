Dominimi s’i mjafton Real Madridit, barazon me Rayo Vallecanon në shtëpi Real Madridi ka barazuar në takim me Rayo Vallecanon, në kuadër të javës së 12-të në La Liga. Los Blancos nuk arriti më shumë se një barazim pa gola 0:0 me Vallecanon, në stadiumin “Santiago Bernabeu”, shkruan lajmi.net. “Mbretërit” dominuan nga fillimi e deri në fund, duke krijuar disa raste shënimi, por pa e arritur…