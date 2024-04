Pahor po përgatit një propozim për dialogun Kosovë-Serbi

Ambicion e tij e ka përkrahur edhe presidenti aktual i vendit, Robert Golub, por edhe ministrja e jashtme, Tanja Fajon, duke nisur lobim në shtetet anëtare të BE-së.

E vetë Pahor duket se ka nisur të merret seriozisht me rolin që synon ta marrë pas shtatorit.

Kjo pasi në një postim në X, ai ka thënë se është duke e përgatitur një propozim për vazhdim të dialogut mes dy vendeve.

“Ish-presidenti Pahor është duke e përgatitur një draft-kornizë për vazhdimin e dialogut, por ai dëshiron që së pari të koordinohet me Përfaqësuesin e Lartë për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Borrell, dhe me shtetet anëtare të BE-së, në veçanti me shtetet e Quint-it”, thuhet në një postim në X nga llogaria e ish-presidentit Pahor.

Në këtë postim thuhet po ashtu se Pahor nuk do t’u përgjigjet pyetjeve apo kërkesave për intervista, deri në njoftimin e radhës.

Miroslav Lajçak do të qëndrojë në postin e emisarit të BE-së për dialogun Kosovë-Serbi vetëm deri në shtator, kur do të marrë detyrën e re, atë të Ambasadorit të BE-së në Zvicër.

Në postin e tij aktual ende nuk është caktuar askush zyrtarisht, dhe publikisht nuk ka ndonjë kandidat tjetër, përpos ish-presidentit Pahor.

Regarding the inquiries former President Pahor is receiving in anticipation of his role as a candidate for EUSR for the Belgrade-Pristina Dialogue and other WB regional issues, he is currently not responding to any questions or interview requests until further notice. 1/2

— Borut Pahor (@BorutPahor) April 27, 2024