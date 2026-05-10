“…do të shkojmë te kroni me pi ujë, nuk dihet” – Lladrovci i dërgon mesazh të koduar Hamzës dhe PDK-së në lidhje me vendimin për ta rikthyer Limajn

10/05/2026 16:14

Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci i ka dërguar mesazh të koduar partisë së tij PDK-së për ta pranuar në parti Fatmir Limajn me subjektin e tij, Nismën Socialdemokrate.

Lladrovci tha se nëse vendimi kalon tek 150 anëtarët e Këshillit Drejtues atëherë “do të shkojmë te kroni me pi ujë, nuk dihet…”, transmeton lajmi.net.
Postimi i plotë:
Situatë e lexueshme, duan të hedhin gurë e ti fshehin duart. Politika bëhet ndryshe, ose, ujqit e ngimë e delet në numër.
Nëse vendimmarrja për Fatmirin kalon nga 50 në 150 duar të Këshillit Drejtues, do të shkojmë te kroni me pi ujë, nuk dihet…/lajmi.net/

