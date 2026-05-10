Abelard Tahiri e konfirmon: Nuk do të jem në listën e kandidatëve për deputet
Përmes një postimi publik, zyrtari i PDK-së, ish-ministër dhe ish-deputet, ka njoftuar se nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës, por ka theksuar se do të vazhdojë ta mbështesë partinë dhe kandidatin për kryeministër, Bedri Hamza.
Ai është shprehur se do të qëndrojë pranë Hamzës dhe PDK-së për të arritur, siç ka thënë, “fitoren e merituar”, e cila sipas tij do ta çojë Kosovën përpara në rrugën euroatlantike dhe do ta forcojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian.
Tahiri ka falënderuar votuesit dhe përkrahësit e PDK-së për mbështetjen ndër vite, duke theksuar se angazhimi i tij për vlerat demokratike dhe përmirësimin e shoqërisë do të vazhdojë edhe jashtë listës zgjedhore.
“Faleminderit nga zemra për çdo mbështetje dhe besim”, ka shkruar ai në fund të reagimit.