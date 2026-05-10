Rubio: Kuba refuzoi ofertën e SHBA-së për ndihmë humanitare prej 100 milionë dollarësh
Marco Rubio ka deklaruar se qeveria e Kubës ka refuzuar një ofertë ndihme humanitare në vlerë prej 100 milionë dollarësh nga Shtetet e Bashkuara, në një kohë kur vendi po përballet me pasoja të rënda nga uragani dhe një krizë të thellë ekonomike e energjetike.
Sipas Rubio-s, ndihma ishte e destinuar për popullsinë e prekur nga katastrofat natyrore dhe mungesat e zgjatura të karburantit, por nuk është pranuar nga autoritetet kubaneze për shpërndarje.
“Ne kemi ofruar ndihmë humanitare prej 100 milionë dollarësh që deri tani nuk është pranuar për t’u shpërndarë te qytetarët,” ka deklaruar Rubio, duke shtuar se SHBA mbetet e gatshme të ndihmojë popullin kuban.
Megjithatë, Ministria e Jashtme e Kubës ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i cilësuar ato si të pavërteta dhe duke akuzuar Uashingtonin për përkeqësimin e krizës në ishull përmes sanksioneve dhe politikave ekonomike.
Ndërkohë, sipas raportimeve ndërkombëtare, Kuba vazhdon të përballet me mungesa serioze të karburantit, probleme në rrjetin elektrik dhe vështirësi në furnizimin me ushqime e ilaçe, duke e thelluar krizën humanitare në vend.