Kurti bën homazhe tek varrezat e martirëve dhe dëshmorëve në Çabrat të Gjakovës: Janë dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë

Albin Kurti ka bërë homazhe këtë të diel te varrezat e martirëve dhe dëshmorëve në Çabrat, në nderim të sakrificës së tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Sipas njoftimit, Kurti ishte i shoqëruar nga kolegë dhe bashkëpunëtorë, ndërsa gjatë vizitës u takua edhe me familjarë të dëshmorëve dhe martirëve të komunës së Gjakovë, transmeton…

Lajme

10/05/2026 16:27

Albin Kurti ka bërë homazhe këtë të diel te varrezat e martirëve dhe dëshmorëve në Çabrat, në nderim të sakrificës së tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.

Sipas njoftimit, Kurti ishte i shoqëruar nga kolegë dhe bashkëpunëtorë, ndërsa gjatë vizitës u takua edhe me familjarë të dëshmorëve dhe martirëve të komunës së Gjakovë, transmeton lajmi.net.

Në komunikatë thuhet se Gjakova, gjatë luftës çlirimtare, dha 361 dëshmorë dhe 1022 martirë, duke u renditur ndër komunat që pësuan më së shumti nga lufta në Kosovë.

Po ashtu u rikujtua se vetëm në periudhën 7–11 maj 1999, në këtë komunë ranë 26 dëshmorë dhe mbi 100 martirë, përfshirë fëmijë, gra, burra dhe të moshuar.

Komunikata e plotë:

Kryeministri në detyrë Kurti bëri homazhe te varrezat e martirëve dhe dëshmorëve në Çabrat të Gjakovës 

Çabrat, Gjakovë, 10 maj 2026

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, me kolegë dhe bashkëpunëtorë, bëri homazhe te varrezat e martirëve dhe dëshmorëve në Çabrat të Gjakovës, në nderim të sakrificës së tyre për lirinë dhe pavarësinë e shtetit.

Krahas homazheve, kryeministri në detyrë Kurti u takua me familjarë të dëshmorëve dhe të martirëve të komunës së Gjakovës, e cila në luftën e drejtë dhe çlirimtare i dha vendit 361 dëshmorë dhe 1022 martirë.

Vetëm ndërmjet 7 dhe 11 majit të vitit 1999 në këtë komunë ranë 26 dëshmorë dhe më shumë se 100 martirë, përfshirë fëmijë, të rinj, pleq, gra dhe burra, vrasjet e të cilëve janë dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë, me qëllim shfarosjen e shqiptarëve./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 10, 2026

Moti për 5 ditët e ardhshme: Java fillon me diell, mesi...

May 10, 2026

LDK alarmon për sulme kibernetike dhe propagandë online në prag të...

May 10, 2026

“…do të shkojmë te kroni me pi ujë, nuk dihet” –...

May 10, 2026

Rubio: Kuba refuzoi ofertën e SHBA-së për ndihmë humanitare prej 100...

May 10, 2026

Irani më në fund i përgjigjet propozimit të ShBA-së për t’i...

May 10, 2026

Spanja fillon evakuimin e anijes turistike të prekur nga virusi në Tenerife

Lajme të fundit

Moti për 5 ditët e ardhshme: Java fillon...

Muriqi pas barazimit kundër Villarrealit: Prisja më shumë,...

LDK alarmon për sulme kibernetike dhe propagandë online...

“…do të shkojmë te kroni me pi ujë,...