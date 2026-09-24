Zyrtare: Caktohet data dhe stadiumi për meçin Joshua vs Fury
Pas vitesh pritjeje dhe negociatash, dueli i shumëpritur mes Tyson Fury dhe Anthony Joshua po ndodh. Dy boksierët britanikë pritet të përballen më 11 dhjetor 2026 në Principality Stadium në Cardiff, në një nga sfidat më të shumëpritura të peshave të rënda. Përballja do të transmetohet drejtpërdrejt në Netflix, ndërsa Cardiff është zgjedhur pas diskutimeve…
Sport
Pas vitesh pritjeje dhe negociatash, dueli i shumëpritur mes Tyson Fury dhe Anthony Joshua po ndodh.
Dy boksierët britanikë pritet të përballen më 11 dhjetor 2026 në Principality Stadium në Cardiff, në një nga sfidat më të shumëpritura të peshave të rënda.
Përballja do të transmetohet drejtpërdrejt në Netflix, ndërsa Cardiff është zgjedhur pas diskutimeve për zhvillimin e duelit në vende të ndryshme, përfshirë Nju Jorkun dhe Londrën.