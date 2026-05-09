Djegia e autobusit dhe kamionit në Pejë, policia tregon dëmin
Një incident i rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të djeshëm në Pejë, ku një autobus dhe një kamion u dogjën në parkingun e një servisi.
Rasti ndodhi në fshatin Katundi i Ri, teksa policia intervenoi menjëherë, pasi ishte duke patrulluar në atë zonë.
“Njësitet relevante, zjarrfikësit dhe eksperti i zjarrit kanë dalë në vendin e ngjarjes. Si pasojë e zjarrit janë dëmtuar: një pjesë ballore e objektit, një autobus, një kamion, një pickup dhe dy vetura” bën të ditur policia.
Fatmirësisht nuk ka të lënduar nga ky rast.
Hetuesit po merren me zbardhjen e rastit, sakaq shkaktari ende nuk dihet.