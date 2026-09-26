Djali i Jakup Krasniqit: U dënua UÇK-ja, jo individët – kjo dhemb më shumë
Altin Krasniqi, djali i ish-kryeparlamentarit të Kosovës dhe njërit prej ish-krerëve të UÇK-së, Jakup Krasniqit, ka reaguar sërish pas dënimit të katër ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara në Hagë. Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi ka deklaruar se, sipas tij, nëse ish-krerët e UÇK-së do të gjykoheshin vetëm mbi veprimet e tyre individuale…
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Altin Krasniqi, djali i ish-kryeparlamentarit të Kosovës dhe njërit prej ish-krerëve të UÇK-së, Jakup Krasniqit, ka reaguar sërish pas dënimit të katër ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara në Hagë.
Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi ka deklaruar se, sipas tij, nëse ish-krerët e UÇK-së do të gjykoheshin vetëm mbi veprimet e tyre individuale dhe jo në bazë të pozitave që kanë mbajtur në strukturat e UÇK-së, ata sot do të ishin të lirë.
Krasniqi ka shkruar se katër ish-krerët e UÇK-së, pas luftës, kanë kontribuar edhe në krijimin e shtetit të Kosovës.
Postimi i plotë:
U DËNUA UÇK-ja, JO INDIVIDËT
Nëse ua heqim pozitat që kanë mbajtur në Shtabin e Përgjithshëm të UÇK-së dhe i gjykojmë vetëm individualisht, mbi veprimet konkrete të secilit, ata sot do të ishin të lirë!
Por, pikërisht për shkak të pozitave të tyre në UÇK, ata u bënë ndër figurat kryesore që negociuan dhe nënshkruan Marrëveshjen e Rambujesë dhe më pas kontribuuan në krijimin e shtetit të Kosovës!
Prandaj, ajo që dhemb më shumë është se, përmes tyre, është dënuar UÇK-ja dhe sakrifica e një populli të tërë!