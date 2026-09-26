Djali i Jakup Krasniqit: U dënua UÇK-ja, jo individët – kjo dhemb më shumë

Altin Krasniqi, djali i ish-kryeparlamentarit të Kosovës dhe njërit prej ish-krerëve të UÇK-së, Jakup Krasniqit, ka reaguar sërish pas dënimit të katër ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara në Hagë. Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi ka deklaruar se, sipas tij, nëse ish-krerët e UÇK-së do të gjykoheshin vetëm mbi veprimet e tyre individuale…

Lajme

26/09/2026 15:17

Altin Krasniqi, djali i ish-kryeparlamentarit të Kosovës dhe njërit prej ish-krerëve të UÇK-së, Jakup Krasniqit, ka reaguar sërish pas dënimit të katër ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara në Hagë.

Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi ka deklaruar se, sipas tij, nëse ish-krerët e UÇK-së do të gjykoheshin vetëm mbi veprimet e tyre individuale dhe jo në bazë të pozitave që kanë mbajtur në strukturat e UÇK-së, ata sot do të ishin të lirë.

Krasniqi ka shkruar se katër ish-krerët e UÇK-së, pas luftës, kanë kontribuar edhe në krijimin e shtetit të Kosovës.

Postimi i plotë:

U DËNUA UÇK-ja, JO INDIVIDËT

Nëse ua heqim pozitat që kanë mbajtur në Shtabin e Përgjithshëm të UÇK-së dhe i gjykojmë vetëm individualisht, mbi veprimet konkrete të secilit, ata sot do të ishin të lirë!

Por, pikërisht për shkak të pozitave të tyre në UÇK, ata u bënë ndër figurat kryesore që negociuan dhe nënshkruan Marrëveshjen e Rambujesë dhe më pas kontribuuan në krijimin e shtetit të Kosovës!

Prandaj, ajo që dhemb më shumë është se, përmes tyre, është dënuar UÇK-ja dhe sakrifica e një populli të tërë!

Artikuj të ngjashëm

September 26, 2026

Qeveria miraton Projektligjin për Byronë e Pasurisë së Pajustifikueshme, Gërvalla: Konfiskimin...

September 26, 2026

ASHAK-u i gatshëm të ndihmojë në hulumtimin e fakteve për luftën...

September 26, 2026

​Ndryshon skema e financimit të sportit – Shatri jep detaje

September 26, 2026

Qeveria zhvillon mbledhjen e dytë, miraton mbi 20 vendime e projektligje

September 26, 2026

​Trump refuzon propozimin e Iranit për armëpushim, Teherani vendos kushte për...

September 25, 2026

Irani i propozon Amerikës planin 7-ditor për Hormuzin, kërkon heqjen e...

Lajme të fundit

Katër lojtarë të Kombëtares përfundojnë në tribunë, Maran...

Qeveria miraton Projektligjin për Byronë e Pasurisë së...

ASHAK-u i gatshëm të ndihmojë në hulumtimin e...

​Ndryshon skema e financimit të sportit – Shatri jep detaje