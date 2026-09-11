Publikohet “Sy zeza” e Skerdit dhe Feros

Artistët e njohur shqiptarë, Skerdi dhe Fero, kanë publikuar bashkëpunimin e tyre më të ri muzikor. “Sy zeza” mban titullin kënga e re, e cila është publikuar e shoqëruar edhe me videoklip. Teksti i këngës është shkruar nga Skerdi, përcjell Klankosova.tv. Projekti i ri muzikor është realizuar në studion AgoosMusic. Videoklipin e “Sy zeza” mund…

ShowBiz

11/09/2026 08:53

Artistët e njohur shqiptarë, Skerdi dhe Fero, kanë publikuar bashkëpunimin e tyre më të ri muzikor.

“Sy zeza” mban titullin kënga e re, e cila është publikuar e shoqëruar edhe me videoklip.

Teksti i këngës është shkruar nga Skerdi, përcjell Klankosova.tv.

Projekti i ri muzikor është realizuar në studion AgoosMusic.

Videoklipin e “Sy zeza” mund ta shikoni më poshtë:

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

September 10, 2026

Dafina Zeqiri i bashkohet thirrjes për Marshin për Liri: Më 12...

September 10, 2026

Vdes papritur këngëtari i njohur grek, dy mjekë merren në pyetje nga policia

September 10, 2026

Buxheti i festivalit pengon pjesëmarrjen e Rita Orës në “Akordet e...

September 10, 2026

“Shqiponjat nisen maleve të larta”, Gold AG i bashkohet thirrjes për...

Lajme të fundit

Kurti në përvjetorin e 11 Shtatorit: Kosova qëndron...

Haxhiu dhe Kurtin bëjnë homazhe te memoriali “Kosova...

25 vjetori i sulmit të 11 Shtatorit, Rama:...

“Nesër, i gjithë populli në Marsh për Liri”,...