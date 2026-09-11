Publikohet “Sy zeza” e Skerdit dhe Feros
Artistët e njohur shqiptarë, Skerdi dhe Fero, kanë publikuar bashkëpunimin e tyre më të ri muzikor. “Sy zeza” mban titullin kënga e re, e cila është publikuar e shoqëruar edhe me videoklip. Teksti i këngës është shkruar nga Skerdi, përcjell Klankosova.tv. Projekti i ri muzikor është realizuar në studion AgoosMusic. Videoklipin e “Sy zeza” mund…
ShowBiz
Artistët e njohur shqiptarë, Skerdi dhe Fero, kanë publikuar bashkëpunimin e tyre më të ri muzikor.
“Sy zeza” mban titullin kënga e re, e cila është publikuar e shoqëruar edhe me videoklip.
Teksti i këngës është shkruar nga Skerdi, përcjell Klankosova.tv.
Projekti i ri muzikor është realizuar në studion AgoosMusic.
Videoklipin e “Sy zeza” mund ta shikoni më poshtë: