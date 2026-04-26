Deputeti Behrami nis procedurat për ta ftuar Trëndafilovën në raportim
Kryetares së Dhomave të Specializuara në Hagë, Ekaterina Trandafilova pritet t’i bëhet një ftesë zyrtare për të raportuar në Komisionin për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës, raporton KosovaPress. Kjo është një iniciativë e parë e një deputeti të Kuvendit të Kosovës për…
Kryetares së Dhomave të Specializuara në Hagë, Ekaterina Trandafilova pritet t’i bëhet një ftesë zyrtare për të raportuar në Komisionin për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës, raporton KosovaPress.
Kjo është një iniciativë e parë e një deputeti të Kuvendit të Kosovës për të raportuar Trandafilova në një nga komisionet e Kuvendit të Kosovës.
Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare dhe Peticione nesër (të hënën) do të shqyrtojë për votim propozimin e deputetit të PDK-së, Artan Behrami për dërgimin e një ftese zyrtare për raportim kryetares së Dhomave të Specializuara, Ekaterina Trandafilova.
Kuvendi i Kosovës ka njoftuar se mbledhja e këtij komisioni, ku do të trajtohet kjo pikë e rendit të ditës si dhe çështje të tjera, do të mbahet të hënën, duke filluar nga ora 10:00, ani se ishte paraparë të nis në orën 08: 30.
Trandafilova më 29 nëntor 2023 kishte pasur një bashkëbisedim me shoqërinë civile dhe media në Kosovë, e cila u përcoll me protesta jashtë hotelit ku zhvillohej bashkëbisedimi. Protesta ishte organizuar nga PSD-ja e mbështetur nga OVL-UÇK, protestë e cila pati eskaluar.
Ndërkohë një konferencë për media e paralajmëruar gjatë vitit të kaluar i pati dështuar Trandafilova për shkak të protestës së veteranëve pran hotelit ku pritje të mbahej protest