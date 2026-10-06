Deputetët nisin të mblidhen në Kuvend, pritet seanca për të votuar ligjin për Specialen dhe Presidentin

Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë nisur të hyjnë në sallë. Deputetët e PDK-së, të VV-së dhe Aleancës tashmë janë brenda sallës ndërsa mungojnë ata të LDK-së dhe Lista Serbe. Për pak minuta pritet të nis seanca ku do të votohet ligji për Gjykatën Speciale dhe do të votohet PResidenti. Kryeministri i Kosovës ka propozuar…

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06/10/2026 23:19

Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë nisur të hyjnë në sallë.

Deputetët e PDK-së, të VV-së dhe Aleancës tashmë janë brenda sallës ndërsa mungojnë ata të LDK-së dhe Lista Serbe.

Për pak minuta pritet të nis seanca ku do të votohet ligji për Gjykatën Speciale dhe do të votohet PResidenti.

Kryeministri i Kosovës ka propozuar Justina Shiroka Pulën për Presidente, këtë ka pranuar ta votoj PDK por me kusht që kundërkandidate të jetë Eliza Hoxha. /Lajmi.net/

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