Deputetët nisin të mblidhen në Kuvend, pritet seanca për të votuar ligjin për Specialen dhe Presidentin
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë nisur të hyjnë në sallë. Deputetët e PDK-së, të VV-së dhe Aleancës tashmë janë brenda sallës ndërsa mungojnë ata të LDK-së dhe Lista Serbe. Për pak minuta pritet të nis seanca ku do të votohet ligji për Gjykatën Speciale dhe do të votohet PResidenti. Kryeministri i Kosovës ka propozuar…
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Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë nisur të hyjnë në sallë.
Deputetët e PDK-së, të VV-së dhe Aleancës tashmë janë brenda sallës ndërsa mungojnë ata të LDK-së dhe Lista Serbe.
Për pak minuta pritet të nis seanca ku do të votohet ligji për Gjykatën Speciale dhe do të votohet PResidenti.
Kryeministri i Kosovës ka propozuar Justina Shiroka Pulën për Presidente, këtë ka pranuar ta votoj PDK por me kusht që kundërkandidate të jetë Eliza Hoxha. /Lajmi.net/