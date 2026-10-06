Ermal Sadiku i vetmi nga LDK në sallë
Në Kuvendin e Kosovës tashmë ndodhen deputetët e PDK-së, VV-së dhe Aleancës. Aty pritet që fillimisht të votohet në shqyrtim të dytë plotësim-ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Dhomave të Specializuara, e më pas të votohet edhe për Presidentin e Kosovës. Përveç tyre, në sallë është edhe deputeti i…
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Në Kuvendin e Kosovës tashmë ndodhen deputetët e PDK-së, VV-së dhe Aleancës.
Aty pritet që fillimisht të votohet në shqyrtim të dytë plotësim-ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Dhomave të Specializuara, e më pas të votohet edhe për Presidentin e Kosovës.
Përveç tyre, në sallë është edhe deputeti i LDK-së, Ermal Sadiku dhe asnjë tjetër nga kjo parti. /Lajmi.net/