Votohet Ligji për Dhomat e Specializuara në Hagë
Në Kuvendin e Kosovës janë mbledhur deputetët e Kuvendit të Kosovës për të mundësuar miratimin në lexim të dytë për Ligjin për Dhomat e Specializuara. Pas diskutimeve të shumta në sallën e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur deputetët e VV-së, ata të PDK-së dhe deputetët e Aleancës. Të pranishëm në këtë seancë të pranishëm nuk…
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Në Kuvendin e Kosovës janë mbledhur deputetët e Kuvendit të Kosovës për të mundësuar miratimin në lexim të dytë për Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Pas diskutimeve të shumta në sallën e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur deputetët e VV-së, ata të PDK-së dhe deputetët e Aleancës.
Të pranishëm në këtë seancë të pranishëm nuk janë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës të cilët në seancën e kaluar thanë se s’do të votojnë për Ligjin e Dhomave të Specializuara.
Me deputetët e pranishëm në sallë me 88 vota është arritur që të miratohet Ligji për Dhomat e Specializuara./Lajmi.net/