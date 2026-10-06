Votohet Ligji për Dhomat e Specializuara në Hagë

Në Kuvendin e Kosovës janë mbledhur deputetët e Kuvendit të Kosovës për të mundësuar miratimin në lexim të dytë për Ligjin për Dhomat e Specializuara. Pas diskutimeve të shumta në sallën e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur deputetët e VV-së, ata të PDK-së dhe deputetët e Aleancës. Të pranishëm në këtë seancë të pranishëm nuk…

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06/10/2026 23:46

Në Kuvendin e Kosovës janë mbledhur deputetët e Kuvendit të Kosovës për të mundësuar miratimin në lexim të dytë për Ligjin për Dhomat e Specializuara.

Pas diskutimeve të shumta në sallën e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur deputetët e VV-së, ata të PDK-së dhe deputetët e Aleancës.

Të pranishëm në këtë seancë të pranishëm nuk janë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës të cilët në seancën e kaluar thanë se s’do të votojnë për Ligjin e Dhomave të Specializuara.

Me deputetët e pranishëm në sallë me 88 vota është arritur që të miratohet  Ligji për Dhomat e Specializuara./Lajmi.net/

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