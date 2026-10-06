Pas komunikimeve me konferenca, Kurti e Hamza shtrëngojnë duart në Kuvend
Kryeministri Albin Kurti dhe kreu i PDK’së Bedri Hamza u panë duke shtrënguar duart. Seanca ka nisur pak minuta para se të përfundojë afati i fundit për President. Kreu i ASHAK, Justina Pula, u propozua nga Vetëvendosje për Presidente. Ajo u pranua nga PDK, por duke e propozuar si kundërkandidate Eliza Hoxhën. Hamza shtrëngoi duart…
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Kryeministri Albin Kurti dhe kreu i PDK’së Bedri Hamza u panë duke shtrënguar duart.
Seanca ka nisur pak minuta para se të përfundojë afati i fundit për President.
Kreu i ASHAK, Justina Pula, u propozua nga Vetëvendosje për Presidente. Ajo u pranua nga PDK, por duke e propozuar si kundërkandidate Eliza Hoxhën.
Hamza shtrëngoi duart edhe me Glauk Konjufcën e më pas edhe Ramush Haradinajn.