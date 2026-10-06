Pas komunikimeve me konferenca, Kurti e Hamza shtrëngojnë duart në Kuvend

Kryeministri Albin Kurti dhe kreu i PDK’së Bedri Hamza u panë duke shtrënguar duart. Seanca ka nisur pak minuta para se të përfundojë afati i fundit për President. Kreu i ASHAK, Justina Pula, u propozua nga Vetëvendosje për Presidente. Ajo u pranua nga PDK, por duke e propozuar si kundërkandidate Eliza Hoxhën. Hamza shtrëngoi duart…

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06/10/2026 23:45

Kryeministri Albin Kurti dhe kreu i PDK’së Bedri Hamza u panë duke shtrënguar duart.

Seanca ka nisur pak minuta para se të përfundojë afati i fundit për President.

Kreu i ASHAK, Justina Pula, u propozua nga Vetëvendosje për Presidente. Ajo u pranua nga PDK, por duke e propozuar si kundërkandidate Eliza Hoxhën.

Hamza shtrëngoi duart edhe me Glauk Konjufcën e më pas edhe Ramush Haradinajn.

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