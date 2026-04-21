Deklarata skandaloze e Gecit, Behramaj: Ky lloj diskursi nuk duhet të kalojë pa masa institucionale, Albulena rrite pak nivelin

Ish-këshilltari i Hashim Thaçit, Adil Behramaj ka reaguar në lidhje me deklaratën skandaloze që sot deputeti i Guxos, Fatos Geci e ka dhënë në Kuvendin e Kosovës  duke kërkuar burgim të përjetshëm për Hashim Thaçin.

Lajme

21/04/2026 21:31

Ish-këshilltari i Hashim Thaçit, Adil Behramaj ka reaguar në lidhje me deklaratën skandaloze që sot deputeti i Guxos, Fatos Geci e ka dhënë në Kuvendin e Kosovës  duke kërkuar burgim të përjetshëm për Hashim Thaçin.

Ai ka thënë se paniku tani po dëgjohet dhe kjo është dëgjuar nga Geci sot, që e ka quajtur shembull i papjekurisë politike, e që sipas tij Kuvendi po i duket vendi i duhur për shfryrjen e komplekseve të tij.

“Të urosh burgim të përjetshëm për udhëheqësin politik të UÇK-së dhe shpallësin e pavarësisë së Kosovës është, thënë më së buti, shfaqje e zbrazëtisë politike që atij i del në pah sapo hap gojën”, ka shkruar Behramaj.

Ai e ka kritikuar edhe kryeparlamentaren Albulena Haxhiun.

“Tolerimi i kësaj gjuhe nga kryeparlamentarja Albulena Haxhiu, e cila po provon ta kontrollojë kritikën opozitare, por jo edhe diskursin e shfrenuar të bashkëpartiakëve të saj, tregon përfaqësim nën çdo nivel. Ky lloj diskursi nuk duhet të kalojë pa masa institucionale. Hajde Albulenë, rrite pak nivelin se të kemi edhe U. D. Presidente”, ka shkruar Behramaj. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

April 21, 2026

Abdixhiku mohon se e kërkoi Presidentin, deputetja e VV-së nuk bindet:...

April 21, 2026

Djali i Agim Ramadanit i reagon Fatos Gecit: Kërkimi i burgimit...

April 21, 2026

Takimet me Kurtin, Abdixhiku: Ai mendonte që na duhej një President...

April 21, 2026

BE-ja vendos sanksione të reja ndaj iranianëve që pengojnë lëvizjen në...

April 21, 2026

Nuk dëbohet çifti kosovar që kishte marrë 750 mijë franga ndihma sociale

April 21, 2026

Trump thotë se s’do ta zgjasë armëpushimin me Iranin

Lajme të fundit

Abdixhiku mohon se e kërkoi Presidentin, deputetja e...

Djali i Agim Ramadanit i reagon Fatos Gecit:...

Takimet me Kurtin, Abdixhiku: Ai mendonte që na...

Gërvalla në takim me Koopman në Bruksel, e...