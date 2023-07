De Zerbi: Ne luajmë në Europa League, Chelsea jo… Caicedo qëndron me ne

De Zerbi foli për interesimin e Bluve të Londrës për Moises Caicedo dhe tha se futbollisti nga Kolumbia është pjesë e Brightonit, shkruan Lajmi.net

Trajneri italian gjithashtu ironizoi me faktin që Chelsea nuk do të luaj në garat e UEFA-s sezonin e ri 2023/24.

“Caicedo është me ne, derisa pronarët të ndryshojnë mendimin. Nuk e di çfarë ndodh në të ardhmen. Por nëse Caicedo largohet, neve na duhet të gjejmë një zëvendësues ideal. Ne duhet ta zëvendësojmë atë me një lojtar të mirë, sepse ne luajmë në Europa League sezonin e ri, kurse Chelsea jo”, ka thënë De Zerbi.

Kujtojmë që miqësorja mes Chelseat dhe Brightonit zhvillohet të dielën nga ora 1:00 (orën tonë lokale)./Lajmi.net/

De Zerbi: “Caicedo stays with us until my owner changes his mind. No idea of what can happen in the future — but if Moises leaves we have to find the right player” 🔵🇪🇨

“We have to substitute him with a great player because this year we play in the Europa League unlike Chelsea”. pic.twitter.com/DiNQmUFEBV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023