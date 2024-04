Rama u sulmua nga medium italian: Meloni qëndron në krah me Shqipërinë Kryeministrja Italiane Giorgia Meloni ka reaguar për akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama, lidhur me emisionin “Report” të Rai3. Ajo u shpreh se kryeministri Rama është sulmuar pasi ndihmoi Italinë. ‘Rama u lincua sepse ndihmoi Italinë”, tha Meloni. “Për emigrantët “bëmë marrëveshje me Edi Ramën, e majta propozoi ta përjashtonte nga socialistët europianë në vend që…