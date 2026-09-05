Daut Haradinaj tregon se ka marrë kërcënime nga ushtarë rusë e serbë: Për mua janë zagarë
Ish-gjenerali i UÇK-së, Daut Haradinaj, ka bërë të ditur se ka marrë kërcënime nga disa ushtarë rusë dhe serbë. Haradinaj ka treguar për këto kërcënime, duke thënë se ato nuk e kanë shqetësuar shumë. “Për të qenë i sinqertë, nuk është që më bëjnë shumë përshtypje. E thashë më herët se ‘qeni që leh nuk…
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Ish-gjenerali i UÇK-së, Daut Haradinaj, ka bërë të ditur se ka marrë kërcënime nga disa ushtarë rusë dhe serbë.
Haradinaj ka treguar për këto kërcënime, duke thënë se ato nuk e kanë shqetësuar shumë.
“Për të qenë i sinqertë, nuk është që më bëjnë shumë përshtypje. E thashë më herët se ‘qeni që leh nuk të han’, edhe këta për mua janë zagarë”, ka deklaruar Haradinaj për Demos.