Dasmorët gjuajnë me armë zjarri në Malishevë, policia u shkon te dera Gjatë një ahengu familjare në fshatin Kërvasari të Malishevës dje, raportohet se ka pasur të shtëna me armë zjarri. Me të marrë informatën policia ka shkuar në vendin e ngjarjes, ku ka sekuestruar dy pistoleta dhe gjashtë fishekë, transmeton lajmi.net. Rasti shkon në procedurë të rregullt, sipas njoftimit. “Raportohet se gjatë një ahengu familjar ka…