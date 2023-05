Dalin në shitje copëzat e barit nga stadiumi i Udineses, tifozët e Napolit befasojnë me çmimet Skuadra e Napolit mbrëmë arriti një barazim 1 me 1 ndaj Udineses që mjaftoi për t’u shpallur kampion i ri i Serie A në sezonin 2022/23. Pas përfundimit të ndeshjes, shumë tifozë u futën në fushën e “Dacia” për të festuar me lojtarët e Napolit, shkruan Lajmi.net Ajo që ra në sytë e shumë njerëzve…