Rezoluta për Srebrenicën, Vuçiq takohet me Dodikun Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, është takuar me presidentin e Republikës Sërpska, Milorad Dodik, me të cilin ka biseduar edhe rreth rezolutës për Srebrenicën. Vuçiq i ka folur Dodikut për siç u tha “aktivitetet e Serbisë dhe delegacionit të saj në OKB në lidhje me propozimin e Gjermanisë dhe fuqive të tjera të mëdha për…