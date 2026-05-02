Çmimet e derivateve sot në Kosovë – ja sa kushton nafta, benzina dhe gazi

Lajme

02/05/2026 09:52

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka bërë të ditur çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për datën 02 maj 2026, bazuar në vendimin e datës 5 prill 2026.

Sipas njoftimit zyrtar në Kosova, çmimet janë përcaktuar si më poshtë:

Nafta (dizel): 1.69 euro për litër
Benzina: 1.48 euro për litër
Gazi: 0.85 euro për litër

Këto çmime kanë hyrë në fuqi nga ora 10:00 e mëngjesit.

Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që për çdo ankesë apo parregullsi t’i drejtohen institucioneve përkatëse përmes emailit zyrtar ose linjës telefonike pa pagesë.

Ky vendim është pjesë e mekanizmit të rregullimit të tregut të karburanteve, me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe stabilizimin e çmimeve në vend./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 2, 2026

Vjedhje e rëndë në Trepçë – zhduken dy trafo me vlerë...

May 2, 2026

Rrihet nëna, e gruaja me fëmijë dëbohet shtëpia – 3 të...

May 2, 2026

Emërimet e zëvendësministrave, Çitaku: Emërimet e reja janë “mentalitet abuzues ndaj...

May 1, 2026

Shqiptarja pa në Texas ekzekutimin e bashkëshortit të dënuar me vdekje,...

May 1, 2026

“Nuk më pëlqen propozimi i fundit i Iranit”, Trump: Kanë dy...

May 1, 2026

Trump njofton tarifa 25% për automjetet e BE-së

