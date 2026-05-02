Çmimet e derivateve sot në Kosovë – ja sa kushton nafta, benzina dhe gazi
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka bërë të ditur çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për datën 02 maj 2026, bazuar në vendimin e datës 5 prill 2026. Sipas njoftimit zyrtar në Kosova, çmimet janë përcaktuar si më poshtë: Nafta (dizel): 1.69 euro për litër Benzina: 1.48 euro për litër…
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka bërë të ditur çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për datën 02 maj 2026, bazuar në vendimin e datës 5 prill 2026.
Sipas njoftimit zyrtar në Kosova, çmimet janë përcaktuar si më poshtë:
Nafta (dizel): 1.69 euro për litër
Benzina: 1.48 euro për litër
Gazi: 0.85 euro për litër
Këto çmime kanë hyrë në fuqi nga ora 10:00 e mëngjesit.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që për çdo ankesë apo parregullsi t’i drejtohen institucioneve përkatëse përmes emailit zyrtar ose linjës telefonike pa pagesë.
Ky vendim është pjesë e mekanizmit të rregullimit të tregut të karburanteve, me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe stabilizimin e çmimeve në vend./Lajmi.net/