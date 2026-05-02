Rrihet nëna, e gruaja me fëmijë dëbohet shtëpia – 3 të arrestuar për dhunë në familje vetëm brenda 24 orëve në Kosovë
Lajme
Më 1 maj janë raportuar se kanë ndodhur disa raste të dhunës në familje në qytete të ndryshme të Kosovës.
Rastë të dhunës në familje janë regjistruar në qytete si Obiliq, Fushë Kosovë, Podujevë, Malishevë, Rahovec dhe në Mitrovicë
Në Obiliq, një grua pësoi dhunë nga bashkëshorti i saj. Ndërsa rasti është proceduar me procedurë të rregullt.
“Obiliq 01.05.2026 – 12:10. Është raportuar se viktima femër kosovare, ka pësuar dhunë nga bashkëshorti i saj. Palët janë intervistuar, ndërsa me urdhër të prokurorit rasti procedohet në procedurë në rregullt”.
Në Fushë Kosovë, janë rrahur mes vete burri dhe gruaja.
“Fushë Kosovë 01.05.2026 – 16:57. Pas një mosmarrëveshje në familje janë rrahur –sulmuar mes veti dy të dyshuar një mashkull dhe një femër–bashkëshort. Palët janë intervistuar dhe me urdhër të prokurorit rasti vazhdon të trajtohet në procedurë të rregullt”.
Edhe në Podujevë, një grua ka pësuar dhunë nga bashkëshorti i saj, dhe rasti ka shkuar ne procedurë të rregullt.
“Podujevë 01.05.2026 – 19:00. Është raportuar se viktima femër kosovare, ka pësuar dhunë nga bashkëshorti i saj. Palët janë intervistuar dhe me urdhër të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt”.
Derisa, në Malishëvë, një i dyshuar është arrestuar pasi ushtroi dhunë ndaj gruas së tij.
Të njëjtit i është konfiskuar edhe një pistoletë me gaz.
“Malishevë 01.05.2026 – 09:00. Është raportuar se viktima femër kosovare, ka pësuar dhunë nga bashkëshorti i saj i dyshuari mashkull kosovar. Në posedim të personit të dyshuar është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me gaz. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, njofton PK.
I arrestuar ka mbetur edhe një burrë në Rahovec, i cili nën ndikim të alkoolit ka shkaktuar dhunë psikike dhe i ka dëbuar nga shtëpia gruan dhe fëmijët e tij.
“Rahovec 01.05.2026 – 18:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti nën ndikim të alkoolit, ka shkaktuar dhunë psikike ndaj bashkëshortes së tij dhe tre fëmijëve të tyre duke i dëbuar edhe nga shtëpia. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”.
Ndërkaq, në Mitrovicë, një nënë ëshë sulmuar fizikisht nga djali i saj, i cili është arrestuar.
“Mitrovicë Jugu 01.05.2026 – 03:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se i njëjti kishte sulmuar fizikisht nënën e tij. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”.