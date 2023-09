Chelsea e zyrtarizon talentin e transferuar nga Manchester Cty Chelsea ka vazhduar me transfere teksa së fundmi i ka siguruar shërbimet e futbollistit të Manchester Cityt, Cole Palmer. Cole i ka kushtuar klubit nga Londra 50 milionë euro. Palmer me “Blutë” ka nënshkruar kontratë shtatë-vjeçare, të vlefshme deri në verën e vitit 2030. 21-vjeçari ka thënë se është shumë i lumtur që do të…