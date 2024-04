Szunyog: Rruga e Kosovës për në BE është normalizimi i raporteve me Serbinë

Ai tha se Rruga e Normalizimit dhe Aneksin e Zbatimit janë parakusht për integrimet evropiane.

“BE pret që Kosova dhe Serbia të zbatojnë Marrëveshjen për Rrugën e Normalizimit dhe Aneksin e Zbatimit të saj pa asnjë vonesë apo parakusht”, tha ai.

Szunyog thotë se Kosova e ka të ardhmen në BE, dhe rrugët i ka të hapura të cilat duhet të shfrytëzohen.

“E ritheksova se e ardhmja e Kosovës është padyshim në Bashkimin tonë dhe shtova se ne jemi të gatshëm të vazhdojmë ta ndihmojmë Kosovën të afrohet me BE-në dhe të shfrytëzojë mundësitë që ofron procesi i zgjerimit të BE-së”, ka shkruar ai në platformën ‘X’.

Sipas tij, duke qenë se zgjerimi është i bazuar në merita, tha se ritmi i reformave duhet të përshpejtohet.

“Kosova duhet të bëjë progres të prekshëm dhe të pakthyeshëm, duke filluar nga bazat, përkatësisht sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut, ekonomia dhe funksionimi i institucioneve demokratike. BE pret që Kosova dhe Serbia të zbatojnë Marrëveshjen për Rrugën e Normalizimit dhe Aneksin e Zbatimit të saj pa asnjë vonesë apo parakusht”, shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog.

Given that enlargement is merit-based, I stressed that the pace of reforms needs to be accelerated. Kosovo should make tangible and irreversible progress, starting with the fundamentals, namely the rule of law, human rights, economy & the functioning of democratic institutions.

