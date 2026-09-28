Çështja e presidentit, Sejdiu: Nuk është për mua, s’kam kurrfarë komunikimi për këtë çështje

Ish-presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, ka deklaruar se nuk është i gatshëm të rikthehet në postin e presidentit të vendit, duke theksuar se nuk ka pasur asnjë komunikim lidhur me një mundësi të tillë. Duke komentuar zërat e fundit në media për një rikthim të mundshëm të tij në krye të shtetit, Sejdiu ka mohuar…

Lajme

28/09/2026 12:25

Ish-presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, ka deklaruar se nuk është i gatshëm të rikthehet në postin e presidentit të vendit, duke theksuar se nuk ka pasur asnjë komunikim lidhur me një mundësi të tillë.

Duke komentuar zërat e fundit në media për një rikthim të mundshëm të tij në krye të shtetit, Sejdiu ka mohuar se ka pasur ndonjë kontakt apo diskutim për këtë çështje.

“Jo, jo, nuk është për mua, nuk kam kurrfarë komunikimi”, ka deklaruar Sejdiu.

Ai ka bërë të ditur se, në kuptimin e përgjithshëm, mendon se ka ardhur koha që këtë post ta marrin figura të tjera.

Deklarata e tij vjen pas raportimeve dhe diskutimeve publike për mundësinë e rikthimit të ish-presidentit në postin që e ka mbajtur më herët.

Artikuj të ngjashëm

September 28, 2026

Betohen deputetët e rinj të Kuvendit të Kosovës, i zëvendësojnë ministrat...

September 28, 2026

Me gati dy orë vonesë nis seanca e Kuvendit- nis me...

September 28, 2026

Bedri Hamza në bashkëbisedim me Lumir Abdixhikun e Vjosa Osmanin- seanca...

September 28, 2026

Abdixhiku për deklaratën për Specialen: Ka dakordim, jemi të gjithë bashkë

September 28, 2026

​Skandal në Marakana, brohoritje për Ratko Mladiqin gjatë ndeshjes Serbi-Holandë...

September 27, 2026

Aktori Vedat Bajrami fton qytetarët në protestën e 1 Tetorit: Bashkë...

Lajme të fundit

Betohen deputetët e rinj të Kuvendit të Kosovës,...

Me gati dy orë vonesë nis seanca e...

Bedri Hamza në bashkëbisedim me Lumir Abdixhikun e...

Abdixhiku për deklaratën për Specialen: Ka dakordim, jemi të gjithë bashkë