Betohen deputetët e rinj të Kuvendit të Kosovës, i zëvendësojnë ministrat dhe zëvendësministrat
Sot në sallën e Kuvendit të Kosovës, janë betuar deputetët e rinj të këtij Kuvendi. Këta deputetë të cilët vinë nga VV dhe minoritetet, do t’i zëvendësojnë ministrat e Qeverisë Kurti 4 që kishin fituar ulësen e deputetit.
Lajme
28/09/2026 12:50
Sot në sallën e Kuvendit të Kosovës, janë betuar deputetët e rinj të këtij Kuvendi.
Këta deputetë të cilët vinë nga VV dhe minoritetet, do t’i zëvendësojnë ministrat e Qeverisë Kurti 4 që kishin fituar ulësen e deputetit.