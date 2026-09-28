Betohen deputetët e rinj të Kuvendit të Kosovës, i zëvendësojnë ministrat dhe zëvendësministrat

Sot në sallën e Kuvendit të Kosovës, janë betuar deputetët e rinj të këtij Kuvendi. Këta deputetë të cilët vinë nga VV dhe minoritetet, do t’i zëvendësojnë ministrat e Qeverisë Kurti 4 që kishin fituar ulësen e deputetit.

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28/09/2026 12:50

Sot në sallën e Kuvendit të Kosovës, janë betuar deputetët e rinj të këtij Kuvendi.

Këta deputetë të cilët vinë nga VV dhe minoritetet, do t’i zëvendësojnë ministrat e Qeverisë Kurti 4 që kishin fituar ulësen e deputetit.

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