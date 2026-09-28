Bedri Hamza në bashkëbisedim me Lumir Abdixhikun e Vjosa Osmanin- seanca s’ka nisur ende

Seanca e cila parashihej të niste në ora 11:00 nuk ka filluar ende. Por kryetarët e partive politike veçse kanë dhënë sinjale se janë dakorduar rreth deklaratës së përbashkët për aktgjykimin e Hagës. Një gjë të tillë e potencoi edhe kreu  PDK-së, Bedri Hamza si dhe kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku. E pas hyrjes në…

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28/09/2026 12:41

Seanca e cila parashihej të niste në ora 11:00 nuk ka filluar ende.

Por kryetarët e partive politike veçse kanë dhënë sinjale se janë dakorduar rreth deklaratës së përbashkët për aktgjykimin e Hagës.

Një gjë të tillë e potencoi edhe kreu  PDK-së, Bedri Hamza si dhe kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku.

E pas hyrjes në sallën e Kuvendit, Hamza është parë duke biseduar nga afër me Abdixhikun dhe Vjosa Osmanin.

I njëjti ka qëndruar thuajse tërë kohës afër tyre duke bashkëbiseduar./Lajmi.net/

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