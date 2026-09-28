Abdixhiku për deklaratën për Specialen: Ka dakordim, jemi të gjithë bashkë

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku para se të hyj në sallën e Kuvendit të Kosovës ka folur shkurtë për media. Ai është pyetur në lidhje me dekalratën për Gjykatën Speciale që sot pritet të votohet. “Ka dakordim, jemi të gjithë bashkë për këtë deklaratë”, ka thënë Abdixhiku. /Lajmi.net/ Video:

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28/09/2026 12:39

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku para se të hyj në sallën e Kuvendit të Kosovës ka folur shkurtë për media.

Ai është pyetur në lidhje me dekalratën për Gjykatën Speciale që sot pritet të votohet.

“Ka dakordim, jemi të gjithë bashkë për këtë deklaratë”, ka thënë Abdixhiku. /Lajmi.net/

Video:

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